Січень, 24 в 19:03

Дванадцять країн погодилися поставити Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть свою згоду.

Про це пише телеканал ABC News з посиланням на слова високопоставленого українського чиновника.

Ці домовленості, за словами джерела, були досягнуті в п’ятницю на саміті на базі ВПС США Рамштайн у Німеччині, де країни-союзники обговорювали питання військової підтримки України.

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Раніше такі країни, як Польща і Фінляндія, вже публічно заявили, що готові надати Україні кілька своїх танків Leopard 2.

Український чиновник, обізнаний у цьому питанні, сказав ABC News, що Іспанія, Нідерланди та Данія також готові надати кілька своїх танків, однак для того, щоб коаліція країн могла продовжити переговори, необхідна згода Німеччини.

Німеччина, як країна, де виробляється військова техніка, повинна схвалити експортну ліцензію, якщо країни хочуть поставити частину своїх танків третій державі, наприклад, Україні.

Адміністрація президента США Джо Байдена та інші західні уряди працюють над підвищенням військового потенціалу України напередодні можливої ескалації бойових дій у найближчі тижні або місяці.

Під час брифінгу минулого тижня один західний дипломат назвав “підходящим моментом” надання Україні нових можливостей, таких як танки.

Однак високопоставлений український чиновник, який розмовляв з ABC News на умовах анонімності, сказав, що танки Leopard німецького виробництва також терміново необхідні Україні, оскільки запаси боєприпасів для її радянських танків “закінчуються”.

За даними анонімного українського джерела, Україна сьогодні не в змозі виробляти нові боєприпаси для танків радянської епохи, “так що це змусило нас шукати альтернативний шлях”.

Раніше цього місяця Велика Британія пообіцяла поставити Україні 14 своїх танків Challenger 2.

Як зазначає телеканал, цей крок був спробою уряду Великої Британії переконати Берлін відмовитися від своїх Leopard на користь України. Високопоставлений український чиновник, обізнаний у цьому питанні, сказав ABC News, що це допомогло.

– Це стало реалістичним після рішення у Великій Британії. Міністр оборони (Великої Британії) Воллес пробив цю стіну, – сказав чиновник.

Телеканал зазначає, що Німеччина зазнала різкої критики за затягування рішення про схвалення експорту танків Leopard.

Однак високопоставлене українське джерело повідомило ABC News, що було велике “розуміння” того, що саміт у Рамштайні відбувся на другий робочий день для нещодавно призначеного міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

– Зараз не час чинити тиск на щойно призначеного міністра оборони. Ми повністю розуміємо (необхідність) для нього обговорити це далі, – сказав чиновник в інтерв’ю ABC News.

В інтерв’ю, опублікованому 19 січня, за день до саміту в Рамштайні, президент Володимир Зеленський заявив, що затримка з німецькими танками коштує людських життів.