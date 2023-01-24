Январь, 24 в 21:04

Россия начинает реализовывать ресурсы, которые накопила во время первой волны мобилизации, поэтому весна и начало лета могут быть решающими для дальнейшего развития войны.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Его попросили уточнить, что он имеет в виду, когда говорит, что весна и начало лета будут решающими для российско-украинской войны.

Сейчас смотрят По словам заместителя начальника ГУР, в России недавно сменилось командование группировкой, которая вторглась в Украину, а также завершился первый этап мобилизации россиян. — За этот период (в России, — Ред.) состоялось создание и мобилизационных резервов, а также формирование дивизий, полков и территориальных войск. Состоялась подготовка новых подразделений на полигонах и сейчас они все начали выдвигаться или к границе с Украиной (это Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области), также зашли на временно оккупированную территорию (Херсонская область), их достаточно в Крыму, — сказал он. Скибицкий добавил, что в армии РФ состоялась перегруппировка войск, и те оккупанты, которые стояли под Херсоном, сейчас были переброшены или на Донецкое, или на Луганское направления. — За 11 месяцев войны они не достигли своей основной цели, и я даже не говорю о полной оккупации Украины, а я говорю об оккупации Донецкой и Луганской областей, эта задача не решена, хотя была озвучена в самом начале, как “специальная военная операция для помощи Донецку и Луганску”, — добавил он. Заместитель руководителя ГУР говорит, что в разведке не исключают того, что “когда он (Путин, — Ред.) достигнет этой цели — захватит Луганскую и Донецкую области полностью — то будет говорить, что “я выполнил все задачи: я обеспечил Крым — есть электроэнергия, вода и сухопутный коридор из РФ в Крым”. — И поэтому он может перейти к следующей фазе. Следующая фаза в чем заключается? С середины декабря в информационном поле РФ начала муссироваться мысль, что “Россия воюет не с Украиной, а воюет с коллективным западом, со странами НАТО” и “необходимо переходить к новой стадии войны”. Что именно это будет? Только при достижении результата в Луганской и Донецкой области — можно будет говорить об этом, — пояснил Скибицкий. При этом заместитель начальника ГУР сообщил, что страны Запада, в частности Соединенные Штаты, понимают, что у президента РФ Владимира Путина нет ресурсов, чтобы воевать против стран НАТО. Читайте На карту поставлены общие ценности: глава МВФ о том, почему война в Украине носит глобальный характер Фото: ГУР

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