Січень, 24 в 21:04

Росія починає реалізовувати ресурси, які накопичила під час першої хвилі мобілізації, тому весна та початок літа можуть бути вирішальними для подальшого розвитку війни.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, у Росії нещодавно змінилось командування угрупованням, яке вторгнулось до України, а також завершився перший етап мобілізації.

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– За цей період (в Росії, – Ред.) відбулось створення і мобілізаційних резервів, а також формування дивізій, полків та територіальних військ. Відбулась підготовка нових підрозділів на полігонах, і зараз вони всі почали висуватися або до кордону з Україною (це Курська, Бэлгородська, Воронезька та Ростовська області), також зайшли на тимчасово окуповану територію (Херсонська область), їх достатньо в Криму, – сказав він.

Скібіцький додав, що в армії РФ відбулось перегрупування військ, і ті окупанти, які стояли під Херсоном, наразі були перекинуты або на Донецький, або на Луганський напрямки.

– За 11 місяців війни вони не досягли своєї основної мети, і я навіть не кажу про повну окупацію України, а я кажу про окупацію Донецької і Луганської областей, це завдання не вирішене, хоча було озвучене на самому початку як “спеціальна військова операція для допомоги Донецьку і Луганську”, – додав він.

Заступник керівника ГУР каже, що в розвідці не виключають того, що “коли він (Путін, – Ред.) досягне цієї мети – захопить Луганську і Донецьку області повністю – буде казати, що “я виконав всі завдання: забезпечив Крим – є електроенергія, вода та сухопутний коридор з РФ до Криму”.

– І через те він може перейти до наступної фази. Наступна фаза в чому полягає? З середини грудня в інформаційному полі РФ почала мусуватись думка, що “Росія воює не з Україною, а з колективним заходом, з країнами НАТО” і “необхідно переходити до нової стадії війни”. Що саме це буде? Тільки після досягнення результату в Луганській та Донецькій області можна буде говорити про це, – пояснив Скібіцький.

Водночас заступник начальника ГУР повідомив, що країни Заходу, зокрема Сполучені Штати, розуміють, що у президента РФ Володимира Путіна немає ресурсів, аби воювати проти країн НАТО.

Фото: ГУР