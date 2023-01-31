Январь, 31 в 18:44

Воздушные тревоги на территории Украины в течение вторника были связаны с учебными полетами россиян на МиГ-31.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей во время эфира национального телемарафона.

Ведущая спросила его, почему 31 января по всей Украине распространялись три масштабные воздушные тревоги.

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В ответ на это Игнат объяснил, что со стороны России был зафиксирован взлет самолетов МиГ-31, которые являются носителями крылатых ракет Кинжал.

— Знаем опасность, которую эти ракеты могут нести для нас, собственно поэтому и объявляются воздушные тревоги, когда взлетает этот тип самолета. То, что они (воздушные тревоги, — Ред.) были не долговременными говорит о том, что это были обычные тренировочные полеты, для того, чтобы кто-то восстанавливал навыки или выполнил другие задачи. Поэтому это можно связать именно с учебными полетами, — пояснил представитель Воздушных сил.

По его словам, когда вся Украина покрывается воздушными тревогами, то это означает, что со стороны врага в воздух поднялся МиГ-31.

Представитель ВС ВСУ напомнил, что во время последней массированной ракетной атаки по территории Украины Россия применила не только две ракеты Кинжал, но и атаковала всеми типами вооружения: наземными ракетами, воздушным вооружением и оружием из своего флота.

Кроме того, российские самолеты МиГ могут взлетать не только с территории России, но и с враждебной к Украине Беларуси.

— Таким образом этот самолет, который является носителем Кинжалов, это еще и психологический фактор на страны Европы. Понятно, что в токшоу российских пропагандистов не прекращается истерия угроз ядерным ударом, называя европейские столицы, — сказал Игнат.

При этом представитель Воздушных сил говорит, что у Вооруженных сил есть данные по подготовке Россией будущих массовых ракетных ударов. В то же время эти данные являются условными, поскольку удары России не всегда можно предсказать.

Количество ракет в России

Ведущая затронула тему боеприпасов и ракет в России, которые Кремль пытается получить от КНДР и Ирана.

— В то время, когда нас продолжает поддерживать весь цивилизованный мир… мы видим, что Сергей Лавров (министр иностранных дел РФ, — Ред.) ездит по странам Африки, Ближнего и Среднего Востока с протянутой рукой и выискивает советское вооружение, начиная от танков, заканчивая артиллерийским вооружением, потому что определенный дефицит этого вооружения в России есть, — ответил Юрий Игнат.

В то же время представитель командования ВС ВСУ говорит, что со стороны стран Запада поддержка Украины является более существенной, чем Россия может получить от своих партнеров.