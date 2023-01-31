Січень, 31 в 18:44

Повітряні тривоги на території України протягом вівторка були пов’язані з навчальними польотами росіян на МіГ-31.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей під час ефіру національного телемарафону.

Ведуча запитала його, чому 31 січня всією Україною ширились три масштабні повітряні тривоги.

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У відповідь на це Ігнат пояснив, що з боку Росії був зафіксований зліт літаків МіГ-31, які є носіями крилатих ракет Кинджал.

– Знаємо небезпеку, яку ці ракети можуть нести для нас, власне тому і оголошуються повітряні тривоги, коли злітає цей тип літака. Те, що вони (повітряні тривоги, – Ред.) були недовготривалими, говорить про те, що це були звичайні тренувальні польоти, для того, щоб хтось відновлював навички або виконав інші завдання. Тому це можна пов’язати саме з навчальними польотами, – пояснив речник Повітряних сил.

За його словами, коли вся Україна покривається повітряними тривогами, то це означає, що з боку ворога у повітря піднявся МіГ-31.

Речник ПС ЗСУ нагадав, що під час останньої масованої ракетної атаки по території України Росія застосувала не тільки дві ракети Кинджал, але й атакувала усіма типами озброєння: наземними ракетами, повітряним озброєнням та зброєю зі свого флоту.

Крім того, російські літаки МіГ можуть злітати не лише з території Росії, а й з ворожої до України Білорусі.

– Таким чином цей літак, який є носієм Кинджалів, це ще й психологічний фактор на країни Європи. Зрозуміло, що в токшоу російських пропагандистів не припиняється істерія погроз ядерним ударом, називаючи європейські столиці, – сказав Ігнат.

При цьому речник Повітряних сил каже, що у Збройних сил є дані щодо підготовки Росією майбутніх масових ракетних ударів. Водночас ці дані є умовними, оскільки удари Росії не завжди можна передбачити.

Кількість ракет у Росії

Ведуча зачепила тему боєприпасів та ракет у Росії, які Кремль намагається отримати від КНДР та Ірану.

– В той час, коли нас продовжує підтримувати весь цивілізований світ… ми бачимо, що Сергій Лавров (міністр закордонних справ РФ, – Ред.) їздить по країнах Африки, Близького та Середнього Сходу з простягнутою рукою та вишукує радянське озброєння, починаючи від танків, закінчуючи артилерійським озброєнням, бо певний дефіцит цього озброєння у Росії є, – відповів Юрій Ігнат.

Водночас речник командування ПС ЗСУ каже, що з боку країн Заходу підтримка України є суттєвішою, ніж Росія може отримати від своїх партнерів.