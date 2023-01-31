Карта боевых действий на 31.01.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
По состоянию на 342-е сутки полномасштабной войны российские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
По другим направлениям оккупанты обороняются, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 31.01.2023
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Полномасштабная война в Украине длится уже 342-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.