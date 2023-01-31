Январь, 31 в 6:13

По состоянию на 342-е сутки полномасштабной войны российские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По другим направлениям оккупанты обороняются, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 31.01.2023

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Полномасштабная война в Украине длится уже 342-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.