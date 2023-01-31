Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Карта бойових дій на 31.01.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 342-гу добу повномасштабної війни російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На інших напрямках окупанти обороняються, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 31.01.2023

Карта бойових дій 31 січня 2023

Зараз дивляться

Втрати РФ на 31 січня 2023

  • особового складу ‒ близько 127 500 (+850),
  • танків ‒ 3 201,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 378 (+9),
  • артилерійських систем – 2 197 (+1),
  • реактивних систем залпового вогню – 454 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 221,
  • літаків – 293,
  • гелікоптерів – 284,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 796,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7),
  • спеціальної техніки ‒ 200 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 342-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка