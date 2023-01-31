Карта бойових дій на 31.01.2023 – ситуація на фронті

Січень, 31 в 6:13

Станом на 342-гу добу повномасштабної війни російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На інших напрямках окупанти обороняються, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 31.01.2023

Зараз дивляться Втрати РФ на 31 січня 2023 особового складу ‒ близько 127 500 (+850),

танків ‒ 3 201,

бойових броньованих машин ‒ 6 378 (+9),

артилерійських систем – 2 197 (+1),

реактивних систем залпового вогню – 454 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 221,

літаків – 293,

гелікоптерів – 284,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4),

крилатих ракет ‒ 796,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7),

спеціальної техніки ‒ 200 (+1). Повномасштабна війна в Україні триває вже 342-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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