Карта бойових дій на 31.01.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Станом на 342-гу добу повномасштабної війни російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
На інших напрямках окупанти обороняються, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 31.01.2023
Зараз дивляться
Втрати РФ на 31 січня 2023
- особового складу ‒ близько 127 500 (+850),
- танків ‒ 3 201,
- бойових броньованих машин ‒ 6 378 (+9),
- артилерійських систем – 2 197 (+1),
- реактивних систем залпового вогню – 454 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 221,
- літаків – 293,
- гелікоптерів – 284,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4),
- крилатих ракет ‒ 796,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7),
- спеціальної техніки ‒ 200 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 342-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка