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Факты / Україна

РФ усилила милитаризацию детей на оккупированных украинских территориях – ЦНС

Анастасия Гевко, редактор ленты
РФ усилила милитаризацию детей на оккупированных украинских территориях – ЦНС

Российские агрессоры хотят усилить милитаризацию детей на оккупированных территориях Украины. Так, они планируют больше мер по “поднятию уровня патриотизма” в школах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

– Гауляйтер АР Крым Сергей Аксенов встретился с региональным руководителем ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России) Андреем Поповым по поводу участия милитаризованного объединения в воспитании детей, – говорится в сообщении.

ЦНС добавляет, что речь идет не только о крымских школах, но и об учебных заведениях в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

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Дети, которые записываются в так называемый ДОСААФ, сразу получают военную специальность и имеют приоритет по призыву с наступлением соответствующего возраста.

– Фактически, это подготовка к призыву с усиленной пропагандистской накачкой ребенка, – объяснили в Центре.

Ранее сообщалось, что россияне запрещают обучение по украинской программе на захваченных частях Херсонской области и угрожают родителям вывозом детей в Россию и временно оккупированный Крым.

Напомним, на оккупированной части Луганской области учителя-коллаборанты занимаются проверкой детских телефонов.

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Фото: Східна правозахисна група

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