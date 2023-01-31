РФ усилила милитаризацию детей на оккупированных украинских территориях – ЦНС
Российские агрессоры хотят усилить милитаризацию детей на оккупированных территориях Украины. Так, они планируют больше мер по “поднятию уровня патриотизма” в школах.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
– Гауляйтер АР Крым Сергей Аксенов встретился с региональным руководителем ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России) Андреем Поповым по поводу участия милитаризованного объединения в воспитании детей, – говорится в сообщении.
ЦНС добавляет, что речь идет не только о крымских школах, но и об учебных заведениях в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.
Дети, которые записываются в так называемый ДОСААФ, сразу получают военную специальность и имеют приоритет по призыву с наступлением соответствующего возраста.
– Фактически, это подготовка к призыву с усиленной пропагандистской накачкой ребенка, – объяснили в Центре.
Ранее сообщалось, что россияне запрещают обучение по украинской программе на захваченных частях Херсонской области и угрожают родителям вывозом детей в Россию и временно оккупированный Крым.
Напомним, на оккупированной части Луганской области учителя-коллаборанты занимаются проверкой детских телефонов.