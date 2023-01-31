РФ усилила милитаризацию детей на оккупированных украинских территориях – ЦНС

Январь, 31 в 17:15

Российские агрессоры хотят усилить милитаризацию детей на оккупированных территориях Украины. Так, они планируют больше мер по “поднятию уровня патриотизма” в школах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

– Гауляйтер АР Крым Сергей Аксенов встретился с региональным руководителем ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России) Андреем Поповым по поводу участия милитаризованного объединения в воспитании детей, – говорится в сообщении.

ЦНС добавляет, что речь идет не только о крымских школах, но и об учебных заведениях в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

Сейчас смотрят Дети, которые записываются в так называемый ДОСААФ, сразу получают военную специальность и имеют приоритет по призыву с наступлением соответствующего возраста. – Фактически, это подготовка к призыву с усиленной пропагандистской накачкой ребенка, – объяснили в Центре. Ранее сообщалось, что россияне запрещают обучение по украинской программе на захваченных частях Херсонской области и угрожают родителям вывозом детей в Россию и временно оккупированный Крым. Напомним, на оккупированной части Луганской области учителя-коллаборанты занимаются проверкой детских телефонов. Читайте Правозащитники показали милитаризацию детей в “ДНР” Фото: Східна правозахисна група

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