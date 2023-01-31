РФ посилила мілітаризацію дітей на окупованих українських територіях – ЦНС
Російські агресори хочуть збільшити мілітаризацію дітей на окупованих територіях України. Так, вони планують більше заходів з “підняття рівня патріотизму” в школах.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
– Гауляйтер АР Крим Сергій Аксьонов зустрівся з регіональним керівником ДОСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії) Андрієм Поповим щодо участі мілітаризованого об’єднання у вихованні дітей, – сказано в повідомленні.
ЦНС додає, що йдеться не тільки про кримські школи, але й про навчальні заклади в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей.
Діти, що записуються у так званий ДОСААФ, одразу отримують військову спеціальність та мають пріоритет по призову з настанням відповідного віку.
– Фактично це підготовка до призову з посиленим пропагандистським накачуванням дитини, – пояснили у Центрі.
Раніше повідомлялось, що росіяни забороняють навчання за українською програмою на захоплених частинах Херсонської області і погрожують батькам вивозом дітей в Росію та тимчасово окупований Крим.
Нагадаємо, на окупованій частині Луганщини вчителі-колаборанти займаються перевіркою дитячих телефонів.