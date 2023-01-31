РФ посилила мілітаризацію дітей на окупованих українських територіях – ЦНС

Січень, 31 в 17:15

Російські агресори хочуть збільшити мілітаризацію дітей на окупованих територіях України. Так, вони планують більше заходів з “підняття рівня патріотизму” в школах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– Гауляйтер АР Крим Сергій Аксьонов зустрівся з регіональним керівником ДОСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії) Андрієм Поповим щодо участі мілітаризованого об’єднання у вихованні дітей, – сказано в повідомленні.

ЦНС додає, що йдеться не тільки про кримські школи, але й про навчальні заклади в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей.

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Діти, що записуються у так званий ДОСААФ, одразу отримують військову спеціальність та мають пріоритет по призову з настанням відповідного віку.

– Фактично це підготовка до призову з посиленим пропагандистським накачуванням дитини, – пояснили у Центрі.

Раніше повідомлялось, що росіяни забороняють навчання за українською програмою на захоплених частинах Херсонської області і погрожують батькам вивозом дітей в Росію та тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо, на окупованій частині Луганщини вчителі-колаборанти займаються перевіркою дитячих телефонів.

Фото: Східна правозахисна група