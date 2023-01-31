Январь, 31 в 21:25

Министерство финансов США заявило, что не имеет никаких признаков нецелевого использования американских средств в Украине, но будет продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Казначейства США Меган Аппер.

Отмечается, что это первый комментарий Минфина США по этому поводу после того, как на прошлой неделе правительство Украины уволило ряд высокопоставленных чиновников.

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— У нас нет никаких признаков того, что средства США были использованы в Украине не по назначению, — заявила пресс-секретарь Казначейства США

Она также приветствовала “постоянные усилия украинской власти, направленные на сотрудничество с нами для обеспечения надлежащих гарантий того, что американская помощь дойдет до тех, для кого она предназначена”.

Аппер добавила, что американский Минфин продолжит тесно сотрудничать со Всемирным банком в отслеживании выплат США, “чтобы подтвердить, что они используются по назначению, а также с Украиной и другими партнерами для борьбы с коррупцией”.

Напомним, на прошлой неделе американские законодатели от Демократической и Республиканской партий похвалили правительство Украины за быстрые действия по борьбе с коррупцией и настояли на продолжении военной и гуманитарной помощи США правительству президента Владимира Зеленского.

По состоянию на декабрь Всемирный банк выделил Украине более $13 млрд в рамках программы Государственные расходы на укрепление административной способности (PEACE), значительная часть которых поступила из Соединенных Штатов.

Средства PEACE выплачиваются украинским властям через месяц после того, как сотрудники банка убедятся, что она выплатила зарплаты учителям и государственным служащим, а также пенсионные выплаты, что помогает обезопасить себя от проблем.

В прошлом месяце банк сообщил агентству Reuters, что работает с Украиной над усовершенствованием системы электронных государственных закупок ProZorro, добавив, что цифровая система поможет обеспечить прозрачность, честность и легкость доступа.

Отметим, что Украина занимает 116 место из 180 стран в ежегодном Индексе восприятия коррупции, обнародованном Transparency International 31 января, поднявшись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Оценка Украины по индексу составила 33 балла по шкале от 0 до 100, где 0 означает очень коррумпированную страну, а 100 — очень чистую.