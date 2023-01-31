Минобороны признало ошибки после пищевого скандала, что предусматривает реформирование ведомства, в частности в системе закупок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Любую ситуацию надо использовать, чтобы усилить оборону и поддержку войска. Это означает — делать выводы и предлагать шаги в развитие. Особенно это касается вопросов реформирования неидеальной системы Министерства обороны Украины, — сообщил он.

По его словам, его “личной философией” является нулевая толерантность к коррупции и прозрачность.

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— Поэтому абсолютно разделяю стремление общества к подотчетности использования бюджетных средств. А также к неотвратимости сурового наказания для всех, кто пытается воровать, — добавил Резников.

Он сообщил, что сразу после назначения по его инициативе Госаудитслужба начала проверку Минобороны с задачей найти уязвимости и ликвидировать их, поскольку коррупционные риски и риски других злоупотреблений делают Министерство обороны уязвимым.

По его словам, после критического этапа весны 2022 года, когда все внимание министра было сконцентрировано на обеспечении поставок оружия и боеприпасов, а также на решении других проблем армии, правительство вернулось к программе реформ армии летом 2022 года. Министр добавил, что без этой реформы невозможно построить ни мощную оборону, ни новую страну.

— Сейчас завершен цикл преобразований в сфере закупки вооружений и военной техники. Создано агентство, аналогичное NSPA, произошли кадровые изменения в профильных структурах министерства и компаниях-спецэкспортерах, изменена нормативная база. Сегодня мы уже видим результаты, в частности, в контексте развития отечественного производства БПЛА, — заявил Резников.

Одновременно министр уверяет, что в оборонном ведомстве началась подготовка реформы тылового обеспечения, частью которого является питание.

Он напомнил, что в прошлом году 29 июня было принято решение осуществить внеплановую проверку обеспечения армии питанием силами внутреннего аудита Минобороны, а осенью соответствующие структуры комплексно проверялись и внутренним аудитом, и государственными аудиторами.

— Предварительные выводы аудита были подготовлены в декабре 2022 года. Согласно процедуре, сейчас их прорабатывает профильный закупочный департамент, после чего я официально утвержу результаты. Аудит показал, что система закупок и контроля требует изменений. Именно аудит ускорил процесс реорганизации системы закупок в тыловом обеспечении и вызвал кадровые решения в отношении лиц, в добропорядочности которых были обоснованные сомнения. Мы проводим очищение одновременно с отпором врагу. Спрятаться за войной у коррупционеров не получится, — написал Резников.

Министр обороны подчеркнул, что он лично и его команда сделали выводы из истории, которая вызвала общественный резонанс.

— Мы не были достаточно открытыми, поэтому не смогли объяснить результаты нашей работы, которые соответствуют общественному запросу. Мы не создали достаточных механизмов, гарантирующих доверие. Это ошибка, которая будет исправлена, — написал он и добавил, что сейчас настало время для следующих шагов.

Алексей Резников напомнил, с чем Украина имеет дело в контексте питания в армии.

— В 2016 году было принято постановление КМУ, которое переводило обеспечение питания в ВСУ на систему продуктового каталога. В 2020 году была издана действующая версия приказа Министерства обороны Украины о порядке осуществления закупок. На его основании закупка услуги питания осуществлялась так, как это было до последнего времени. Первой моей задачей в сфере питания ВСУ была ликвидация монополии. Эта задача решена — вместо одного поставщика, который был еще год назад, в 2022 году их количество возросло до пяти, а на 2023 год мы заключили контракты с восемью компаниями, — рассказал министр.

При этом анализ действующей системы закупок во время активной фазы войны показал как отдельные преимущества, так и существенные недостатки, которые необходимо усовершенствовать.

В то же время приоритетом для Минобороны Резников назвал обеспечение непрерывности и качества питания, поскольку это является обязанностью ведомства. При этом министр говорит, что его ведомству необходимо найти баланс со стремлением общества видеть прозрачные процессы и контролировать их.

— Именно поэтому уже осуществлены такие шаги. Проведены очень содержательные разговоры в двух парламентских комитетах, получены рекомендации народных депутатов. Я поддержал инициативу депутатов найти способ открыть часть оборонных закупок во время войны для надлежащего контроля над публичными финансами. Мы договорились вернуть общественный контроль над закупками вещевого имущества, ГСМ, питания с учетом ограничений военного положения, — написал Резников.

Он сообщил, что под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля было проведено совещание с участием Минобороны, Минэкономики, СБУ и ГБР. Результатом стала договоренность о создании совместной рабочей группы, поскольку все участники выразили позицию о необходимости изменения системы питания.

Алексей Резников сообщил, что уже дал следующие поручения:

Осуществить анализ цен и процесса их формирования;

Уменьшить срок контракта с поставщиками;

Разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности, перехода к меню (рационов) по сохранению продуктового разнообразия, публикацию цен и тому подобное.

— Мы применим эти инструменты для повышения прозрачности закупок не только для питания, а и для вещевого имущества, ГСМ. Сейчас проводим проверку цен по всей номенклатуре. Я буду лично контролировать выполнение этого плана и докладывать гражданскому обществу о прогрессе и результатах, — написал он.

Кроме этого, Алексей Резников сообщил, что было введено внутреннее правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами.

В частности, на сайте Минобороны будут обнародовать по факту заключенного контракта: 1) номер и дату заключения (для идентификации), 2) цену за единицу, 3) ссылки на публичные технические условия закупки (на сайте Минобороны или в общем доступе для ГСМ, частично для питания и т.д.).

Впоследствии, пишет Резников, когда будет создана такая возможность — информация будет публиковаться и на Prozorro.

— В то же время я ожидаю помощи международных партнеров, депутатов, журналистов, институтов гражданского общества, экспертов в поиске упомянутого баланса. Между оперативностью, непрерывностью предоставления услуг или поставки товара, безопасностью и защитой информации с одной стороны — и прозрачностью и подотчетностью с другой. Здесь нужны совместные усилия. Ведь цели у нас общие — защита страны и построение государства без коррупции, — написал глава Минобороны.

Он также сообщил, что обратился в Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам антикоррупционной политики о проведении совместного совещания относительно механизмов изменений закупки, подотчетности и гражданского демократического контроля.

Резников пишет, что 30 января подписал более 20 приглашений в различные организации, специализирующиеся на антикоррупционной деятельности, отдельных представителей СМИ, осуществляющих расследование, и экспертов по оборонным реформам с предложением провести совместную встречу и обсудить необходимые шаги.

— Убежден, что совместными усилиями мы сможем построить действенный механизм, который заложит основы для будущей прозрачной, подотчетной и одновременно надежной и защищенной системы обеспечения армии, — написал министр.

Пищевой скандал в Минобороны

Напомним, украинские журналисты опубликовали информацию о контрактах Минобороны с компаниями-поставщиками пищевых продуктов для украинских военнослужащих, а также ответственных чиновников, которые завысили цену на указанные продукты при закупке.

Впоследствии в Министерстве обороны отвергли обвинения в свою сторону, но добавили, что в случае подтверждения этих данных виновные будут наказаны.

Алексей Резников тогда ответил на обвинения журналистов о коррупции в Минобороны, а закупками оборонного ведомства заинтересовались НАБУ, СБУ, президент Владимир Зеленский и ряд парламентариев.

После скандала с Минобороны в отставку ушел заместитель Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение.