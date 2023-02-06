Критических изменений в ситуации на юге нет, враг продолжает вести разведку – Гуменюк

Критических изменений в ситуации на юге Украины нет, российские войска продолжают вести разведку с использованием различных средств.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Комментируя публикацию Financial Times о возможном начале наступления РФ в течение 10 дней, она отметила, что враг накопил мощную группировку на юге еще до сообщений о возможной попытке наступления.

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Гуменюк подчеркнула, что продолжается гибридная война, и любые информационные сообщения, резонансные для общества, тоже могут быть оружием.

– Осознавая, что основные усилия врага вполне вероятно будут сконцентрированы именно на восточном направлении, мы понимаем, что юг остается в приоритете врага. И достаточно мощные силы еще до наступления были накоплены на нашем направлении. Мы видим, что продолжается и разведка, и аэроразведка, в том числе с использованием лодок, которые они отжали у местного населения, — сказала Гуменюк.

Кроме того, по ее словам, россияне продолжают понемногу диверсионными группами выискивать нашу оборону в сторону Днепра и, пытаясь обустроить свои наблюдательные посты, потеряли два катера и две ДРГ за эту ночь.

В то же время интенсивность вражеской разведки не растет, в частности из-за сложных погодных условий.