Критичних змін у ситуації на півдні немає, ворог продовжує вести розвідку – Гуменюк

Критичних змін у ситуації на півдні України немає, водночас російські війська продовжують вести розвідку з використанням різних засобів.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

Коментуючи публікацію Financial Times про можливий початок наступу РФ протягом 10 днів, вона зазначила, що ворог накопичив потужне угруповання на півдні ще до повідомлень про можливу спробу наступу.

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Гуменюк наголосила, що триває гібридна війна, і будь-які інформаційні повідомлення, які є резонансними для суспільства, теж можуть бути зброєю.

– Усвідомлюючи, що основні зусилля ворога цілком імовірно будуть сконцентровані саме на східному напрямку, ми розуміємо, що південь залишається в пріоритеті ворога. І досить потужні сили ще до цього наступу були накопичені на нашому напрямку. Ми бачимо, що продовжується і розвідка, і аеророзвідка, зокрема з використанням човнів, які вони віджали у місцевого населення, – сказала Гуменюк.

Окрім того, за її словами, росіяни продовжують потроху диверсійними групами вишукувати нашу оборону в бік Дніпра і, намагаючись там облаштувати свої спостережні пости, втратили два катери і дві ДРГ за цю ніч.

Водночас інтенсивність ворожої розвідки не зростає, зокрема, через складні погодні умови.