Не такой уж неуязвимый. Украинские защитники уничтожили расхваленный пропагандистами БМПТ Терминатор – Гайдай
Украинские военные в Луганской области уничтожили вражескую боевую машину поддержки танков Терминатор, которой накануне хвастались российские пропагандисты.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
— Недавно орки на своем главном пропагандистском раша-ТВ кичились БМПТ с громким названием Терминатор. Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти, — говорится в сообщении.
Гайдай опубликовал фото уничтоженного Терминатора.
Сейчас смотрят
Не такой уж неуязвимый. Украинские защитники уничтожили расхваленный пропагандистами БМПТ Терминатор – Гайдай / 3 фотографии
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай