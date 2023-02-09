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Факты / Україна

Не такой уж неуязвимый. Украинские защитники уничтожили расхваленный пропагандистами БМПТ Терминатор – Гайдай

Бедрак Виктория, редактор ленты
Не такой уж неуязвимый. Украинские защитники уничтожили расхваленный пропагандистами БМПТ Терминатор – Гайдай

Украинские военные в Луганской области уничтожили вражескую боевую машину поддержки танков Терминатор, которой накануне хвастались российские пропагандисты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Недавно орки на своем главном пропагандистском раша-ТВ кичились БМПТ с громким названием Терминатор. Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти, — говорится в сообщении.

Гайдай опубликовал фото уничтоженного Терминатора.

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Не такой уж неуязвимый. Украинские защитники уничтожили расхваленный пропагандистами БМПТ Терминатор – Гайдай / 3 фотографии

Источник: Сергей Гайдай

Фото:  Сергей Гайдай

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