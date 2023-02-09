Украинские военные в Луганской области уничтожили вражескую боевую машину поддержки танков Терминатор, которой накануне хвастались российские пропагандисты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Недавно орки на своем главном пропагандистском раша-ТВ кичились БМПТ с громким названием Терминатор. Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти, — говорится в сообщении.