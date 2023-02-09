Українські військові на Луганщині знищили ворожу бойову машину підтримки танків Термінатор, якою напередодні хизувались російські пропагандисти.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Нещодавно орки на своєму головному пропагандистському раша ТБ хизувалися БМПТ з гучною назвою Термінатор. Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити….майже, – йдеться в повідомленні.