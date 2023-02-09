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Факти / Україна

Не такий вже й невразливий. Українські захисники знищили розхвалений пропагандистами БМПТ Термінатор – Гайдай

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Не такий вже й невразливий. Українські захисники знищили розхвалений пропагандистами БМПТ Термінатор – Гайдай

Українські військові на Луганщині знищили ворожу бойову машину підтримки танків Термінатор, якою напередодні хизувались російські пропагандисти.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Нещодавно орки на своєму головному пропагандистському раша ТБ хизувалися БМПТ з гучною назвою Термінатор. Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити….майже, – йдеться в повідомленні.

Гайдай також опублікував фото знищеного Термінатора.

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Не такий вже й невразливий. Українські захисники знищили розхвалений пропагандистами БМПТ Термінатор – Гайдай / 3 фотографии

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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