Не такий вже й невразливий. Українські захисники знищили розхвалений пропагандистами БМПТ Термінатор – Гайдай
Українські військові на Луганщині знищили ворожу бойову машину підтримки танків Термінатор, якою напередодні хизувались російські пропагандисти.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– Нещодавно орки на своєму головному пропагандистському раша ТБ хизувалися БМПТ з гучною назвою Термінатор. Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити….майже, – йдеться в повідомленні.
Гайдай також опублікував фото знищеного Термінатора.
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Не такий вже й невразливий. Українські захисники знищили розхвалений пропагандистами БМПТ Термінатор – Гайдай / 3 фотографии
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай