Оккупанты наступают сразу на пяти направлениях: где 10 февраля ведутся бои
На 352-е сутки полномасштабной войны российские войска основные силы бросают на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наступают оккупанты в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара.
– Для нанесения ударов по позициям украинских войск россияне активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию, – отмечают в Генштабе ВСУ.
Между тем подразделения Сил обороны отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов:
- Гряниковка, Масютовка Харьковской области;
- Стельмаховка, Диброва Луганской области;
- Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Прасковьевка, Пречистовка Донецкой области.
Украинская авиация 9 февраля нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также четыре удара – по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Силы противовоздушной обороны за сутки сбили три вражеских беспилотника. По предварительной информации, два из них – типа Орлан-10 и один – Орион.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили:
- два пункта управления врага,
- пять районов сосредоточения живой силы,
- склад боеприпасов,
- позицию ПВО противника.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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