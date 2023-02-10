Февраль, 10 в 7:48

На 352-е сутки полномасштабной войны российские войска основные силы бросают на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наступают оккупанты в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара.

– Для нанесения ударов по позициям украинских войск россияне активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Между тем подразделения Сил обороны отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов:

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Гряниковка, Масютовка Харьковской области ;

; Стельмаховка, Диброва Луганской области ;

; Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Прасковьевка, Пречистовка Донецкой области.

Украинская авиация 9 февраля нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также четыре удара – по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили три вражеских беспилотника. По предварительной информации, два из них – типа Орлан-10 и один – Орион.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили:

два пункта управления врага,

пять районов сосредоточения живой силы,

склад боеприпасов,

позицию ПВО противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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