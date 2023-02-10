Окупанти наступають одразу на п’яти напрямках: де 10 лютого точаться бої
На 352-гу добу повномасштабної війни російські війська основні сили кидають на наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, наступають окупанти у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки та Вугледара.
– Для завдання ударів по позиціях українських військ росіяни активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію, – наголошують у Генштабі ЗСУ.
Тим часом підрозділи Сил оборони відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів:
- Гряниківка, Масютівка Харківської області;
- Стельмахівка, Діброва Луганської області;
- Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка, Пречистівка Донецької області.
Українська авіація 9 лютого завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також чотири удари – по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Сили протиповітряної оборони за добу збили три ворожі безпілотники. За попередньою інформацією, два з них – типу Орлан-10 та один – Оріон.
Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили:
- два пункти управління ворога,
- п’ять районів зосередження живої сили,
- склад боєприпасів,
- позицію ППО противника.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.