Россияне утратили веру в прорыв армии РФ после поражения под Угледаром – ISW

Февраль, 12 в 8:00

Сообщения о тактических неудачах войск РФ вокруг Угледара Донецкой области, вероятно, еще больше ослабили веру россиян в способность их войск к решительному наступлению.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления российских блогеров.

Так, эксперты отметили, что известный блогер, связанный с Кремлем, сетовал, что российским войскам не удалось быстро продвинуться в первые дни наступления и захватить Угледар.

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По его словам, российские войска утратили инициативу еще до конца января, потому что украинская сторона быстро перебросила резервы в этот район.

– После того, как в сети широко распространились кадры, на которых украинские военные уничтожают колонну российских механизированных сил в районе Угледара, блогер заявил, что российское наступление по захвату Угледара, вероятно, завершилось, – отмечают специалисты Института изучения войны.

Эти видео не остались без внимания и других блогеров РФ.

Последние раскритиковали российское военное командование за то, что провалы, что преследовали российскую армию во время войны в Украине, повторяются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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