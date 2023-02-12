Росіяни втратили віру в прорив армії РФ після поразки під Вугледаром – ISW

Лютий, 12 в 8:00

Повідомлення про тактичні невдачі військ РФ навколо Вугледара Донецької області, імовірно, ще більше послабили віру росіян у здатність їхніх військ до рішучого наступу.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви російських блогерів.

Так, експерти відзначили, що відомий блогер, пов’язаний із Кремлем, бідкався, що російським військам не вдалося швидко просунутися в перші дні наступу та захопити Вугледар.

Зараз дивляться

За його словами, російські війська втратили ініціативу ще до кінця січня, тому що українська сторона швидко перекинула резерви до цього району.

– Після того, як у мережі набули широкого поширення кадри, на яких українські військові знищують колону російських механізованих сил у районі Вугледару, блогер заявив, що російський наступ із захоплення Вугледара, імовірно, завершився, – зазначають фахівці Інституту вивчення війни.

Ці відео не залишились поза увагою й інших блогерів РФ.

Останні розкритикувати російське військове командування за те, що провали, які переслідували російську армію протягом війни в Україні, повторюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.