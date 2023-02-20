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Факты / Україна

За сутки ВСУ ликвидировали более 800 оккупантов и 23 единицы тяжелой техники — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
За сутки ВСУ ликвидировали более 800 оккупантов и 23 единицы тяжелой техники — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки наши воины ликвидировали более 800 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сбили один вражеский дозвуковой штурмовик Су-25.

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Потери РФ в войне на 20.02.2023:

  • личного состава – около 143 680 (+820) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3316 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6553 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2334 (+7) ед,
  • РСЗО – 471 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 243 ед,
  • самолетов – 299 (+1) ед,
  • вертолетов – 287 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2018 (+2) ед,
  • крылатых ракет 873 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5209 (+13) ед,
  • специальной техники – 225 (+1) ед.

Источник: Генштаб ВСУ
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