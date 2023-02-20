За сутки ВСУ ликвидировали более 800 оккупантов и 23 единицы тяжелой техники — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
За сутки наши воины ликвидировали более 800 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сбили один вражеский дозвуковой штурмовик Су-25.
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Потери РФ в войне на 20.02.2023:
- личного состава – около 143 680 (+820) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3316 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6553 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2334 (+7) ед,
- РСЗО – 471 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 243 ед,
- самолетов – 299 (+1) ед,
- вертолетов – 287 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2018 (+2) ед,
- крылатых ракет 873 ед,
- кораблей /катеров ‒ 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5209 (+13) ед,
- специальной техники – 225 (+1) ед.