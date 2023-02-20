Февраль, 20 в 8:31

За сутки наши воины ликвидировали более 800 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сбили один вражеский дозвуковой штурмовик Су-25.

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