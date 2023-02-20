Лютий, 20 в 8:31

За добу наші воїни ліквідували понад 800 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, минулої доби Збройні сили України збили один ворожий дозвуковий штурмовик Су-25.

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