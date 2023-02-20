За добу ЗСУ ліквідували понад 800 окупантів та 23 одиниці важкої техніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
За добу наші воїни ліквідували понад 800 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, минулої доби Збройні сили України збили один ворожий дозвуковий штурмовик Су-25.
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Втрати РФ у війні на 20.02.2023:
- особового складу ‒ близько 143 680 (+820) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3316 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од,
- артилерійських систем – 2334 (+7) од,
- РСЗВ – 471 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 243 од,
- літаків – 299 (+1) од,
- гелікоптерів – 287 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2) од,
- крилатих ракет ‒ 873 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 225 (+1) од.