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Факти / Україна

За добу ЗСУ ліквідували понад 800 окупантів та 23 одиниці важкої техніки – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
За добу ЗСУ ліквідували понад 800 окупантів та 23 одиниці важкої техніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу наші воїни ліквідували понад 800 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, минулої доби Збройні сили України збили один ворожий дозвуковий штурмовик Су-25.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 20.02.2023:

  • особового складу ‒ близько 143 680 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3316 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2334 (+7) од,
  • РСЗВ – 471 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 243 од,
  • літаків – 299 (+1) од,
  • гелікоптерів – 287 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2) од,
  • крилатих ракет ‒ 873 од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од,
  • спеціальної техніки ‒ 225 (+1) од.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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