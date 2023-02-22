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Факты / Україна

Россия завезла из Ирана пробную партию снарядов, планирует еще 20 тысяч – Буданов

Валентина Летяк, редактор ленты
Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Производство артиллерийских снарядов в РФ не удовлетворяет потребности армии в войне против Украины, поэтому страна-агрессор завозила пробную партию из Ирана и планирует еще – где-то до 20 тыс. снарядов.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes.

– Из Ирана завозили пробную партию, сейчас пытаются завезти еще одну партию, уже не пробную, это около 20 тыс. снарядов. Это ничто по сравнению с теми цифрами, которые используются, – объяснил он.

По его словам, теоретически РФ также может завозить снаряды из Северной Кореи, однако подтвержденных случаев нет.

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Источник: Forbes Украина
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