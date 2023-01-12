Январь, 12 в 7:45

Неспособность российского оборонно-промышленного комплекса решить проблему нехватки боеприпасов, скорее всего, помешает армии РФ вести наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

Об этом заявляют американские аналитики Института изучения войны ISW.

Ранее официальные лица США и Украины сообщали, что ежедневная скорость артиллерийского огня России снизилась в некоторых районах на 75%, что является историческим минимумом с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

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Теперь россиянам приходится экономно использовать артиллерийские снаряды из-за сокращения запасов, а также пересматривать свою тактику.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый заявил, что летом 2022 года российские войска истощили свои запасы 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов и другие боеприпасы, предполагая, что шквал артиллерийского огня приведет к более быстрым результатам.

По словам Череватого, теперь России надо перебрасывать снаряды из тыловых районов России и закупать дополнительные боеприпасы в зарубежных странах, чтобы компенсировать такой дефицит, что приводит к снижению ведения боев на фронте.

Кроме того, ВСУ точечно бьют по российским складам и мешают оккупантам разгружать боеприпасы вблизи линии фронта, снижая интенсивность артиллерийского огня врага.

В России источники также признают, что значительная нехватка боеприпасов препятствует продвижению российских войск, поэтому надо ускорять производство.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.