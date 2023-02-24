Февраль, 24 в 6:13

В день первой годовщины полномасштабной войны Вооруженные силы Украины дают достойный отпор оккупационным войскам, которые наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 24.02.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 366-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.