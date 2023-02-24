Карта бойових дій на 24.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 24 в 6:13

У день першої річниці повномасштабної війни Збройні сили України дають гідну відсіч окупаційним військам, які наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 24.02.2023

Втрати РФ на 24 лютого 2023

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особового складу ‒ близько 146 820 (+970),

танків ‒ 3 363 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 6 600 (+7),

артилерійських систем – 2 363 (+11),

реактивних систем залпового вогню – 474 (+3),

засобів протиповітряної оборони ‒ 247 (+3),

літаків – 299,

гелікоптерів – 287,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4),

крилатих ракет ‒ 873,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 224 (+9),

спеціальної техніки ‒ 229 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 366-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.