Карта бойових дій на 24.02.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
У день першої річниці повномасштабної війни Збройні сили України дають гідну відсіч окупаційним військам, які наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 24.02.2023
Втрати РФ на 24 лютого 2023
Зараз дивляться
- особового складу ‒ близько 146 820 (+970),
- танків ‒ 3 363 (+13),
- бойових броньованих машин ‒ 6 600 (+7),
- артилерійських систем – 2 363 (+11),
- реактивних систем залпового вогню – 474 (+3),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 247 (+3),
- літаків – 299,
- гелікоптерів – 287,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4),
- крилатих ракет ‒ 873,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 224 (+9),
- спеціальної техніки ‒ 229 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 366-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.