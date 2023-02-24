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Факти / Україна

Карта бойових дій на 24.02.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

У день першої річниці повномасштабної війни Збройні сили України дають гідну відсіч окупаційним військам, які наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 24.02.2023

Карта бойових дій 23 лютого 2023

Втрати РФ на 24 лютого 2023

Зараз дивляться
  • особового складу ‒ близько 146 820 (+970),
  • танків ‒ 3 363 (+13),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 600 (+7),
  • артилерійських систем – 2 363 (+11),
  • реактивних систем залпового вогню – 474 (+3),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 247 (+3),
  • літаків – 299,
  • гелікоптерів – 287,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 873,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 224 (+9),
  • спеціальної техніки ‒ 229 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 366-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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