Февраль, 24 в 17:00

На сегодняшний день угрозы наступления со стороны Беларуси нет. У врага недостаточно сил для проведения наступательной операции на наше государство.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Он подчеркнул, если россияне попытаются зайти в Украину из Беларуси, “то здесь все и останутся”.

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— Если вы попросите дать гарантию, что этого не произойдет, то я не могу. Потому что я не понимаю, что будет через две недели. Если за две недели я увижу развитие ситуации, сработает наша разведка, получит планы противника, карты, схемы, замысел на проведение наступательной операции, то я буду вынужден доложить свои выводы высшему военно-политическому руководству, — объяснил Дейнеко.

По словам главы ГПСУ, за год украинские войска гораздо лучше подготовились к возможному вторжению с территории Беларуси.

В частности, возведенные фортификационные сооружения смогут приостановить и замедлить темпы вражеского наступления.

— Вот с этой целью они и строятся. Чтобы в то время, когда враг подойдет к нашим фортификационным сооружениям и будет вынужден провести соответствующую работу, мы могли наносить по нему удары и срывать его планы, — отметил Дейнеко.

Также он добавил, что все учения авиации, которые проходят в Беларуси — это “демонстрационные действия для того, чтобы мы удерживали наши резервы именно здесь, на северной границе, и не могли их переместить на восточный фронт”.