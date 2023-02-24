Лютий, 24 в 17:00

Станом на сьогодні загрози наступу з боку Білорусі немає. У ворога недостатньо сил для проведення наступальної операції на нашу державу.

Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Він наголосив, якщо росіяни спробують зайти в Україну з Білорусі, “то тут всі і залишаться”.

Зараз дивляться

– Якщо ви попросите дати гарантію, що цього не відбудеться, то я не можу. Бо я не розумію, що буде за два тижні. Якщо за два тижні я побачу розвиток ситуації, спрацює наша розвідка, отримає плани противника, карти, схеми, задум на проведення наступальної операції, то я буду змушений довести свої висновки вищому військово-політичному керівництву, – пояснив Дейнеко.

За словами очільника ДПСУ, за рік українські війська набагато краще підготувалися до можливого вторгнення з території Білорусі.

Зокрема, зведені фортифікаційні споруди зможуть призупинити і уповільнити темпи ворожого наступу.

– От з цією метою вони і будуються. Щоб у той час, коли ворог підійде до наших фортифікаційних споруд і буде змушений провести відповідну роботу, ми могли завдавати по ньому ударів і зривати його плани, – зазначив Дейнеко.

Також він додав, що всі навчання авіації, які проходять в Білорусі – це “демонстраційні дії для того, щоб ми утримували наші резерви саме тут, на північному кордоні, і не могли їх перемістити на східний фронт”.