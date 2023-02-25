Февраль, 25 в 15:58

Все страны-члены G20, кроме России и Китая, согласились “решительно осудить” вторжение Москвы в Украину после спора относительно содержания запланированного совместного коммюнике о войне, пишет Sky News.

Отмечается, что Индия, которая принимает встречу министров финансов G20, была против использования слова “война” в заявлении, тогда как Россия и Китай возражали против общего осуждения конфликта, который они рассматривают как “специальную военную операцию”.

По данным издания, было опасение, что сегодняшняя встреча завершится безрезультатно, потому что страны так и не придут к согласию. Но недавно большинство членов согласились “решительно осудить” войну и потребовать выхода России из Украины.

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Только Россия и Китай отклонили предложение, что для многих не станет неожиданностью.

Формулировка коммюнике была адаптирована из заявления, сделанного на ноябрьском заседании G20 на Бали, когда большинство членов заявили, что они “выражают глубочайшее сожаление по поводу агрессии Российской Федерации против Украины” и “решительно осуждают” войну.