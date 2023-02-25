Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Саміт G20 в Індії: більшість країн домовились засудити вторгнення РФ, дві країни – проти

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Саміт G20 в Індії: більшість країн домовились засудити вторгнення РФ, дві країни – проти
Фото: Depositphotos

Усі країни-члени G20, крім Росії та Китаю, погодилися “рішуче засудити” вторгнення Москви в Україну після суперечки щодо змісту запланованого спільного комюніке про війну, пише Sky News.

Зазначається, що Індія, яка приймає зустріч міністрів фінансів G20, була проти використання слова “війна” у заяві, тоді як Росія та Китай заперечували проти загального засудження конфлікту, який вони розглядають як “спеціальну військову операцію”.

За даними видання, було побоювання, що сьогоднішня зустріч завершиться безрезультатно, бо країни так і не дійдуть згоди. Але нещодавно більшість членів погодилися “рішуче засудити” війну та вимагати виходу Росії з України.

Зараз дивляться

Лише Росія та Китай відхилили пропозицію, що для багатьох не стане несподіванкою.

Формулювання комюніке було адаптовано із заяви, зробленої на листопадовому засіданні G20 на Балі, коли більшість членів заявили, що вони “висловлюють найрішучий жаль з приводу агресії Російської Федерації проти України” та “рішуче засуджують” війну.

Читайте
Ситуація дозріла: у Польщі пропонують свою кандидатуру на місце РФ у G20

Джерело: Sky News
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка