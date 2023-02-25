Саміт G20 в Індії: більшість країн домовились засудити вторгнення РФ, дві країни – проти

Лютий, 25 в 15:58

Усі країни-члени G20, крім Росії та Китаю, погодилися “рішуче засудити” вторгнення Москви в Україну після суперечки щодо змісту запланованого спільного комюніке про війну, пише Sky News.

Зазначається, що Індія, яка приймає зустріч міністрів фінансів G20, була проти використання слова “війна” у заяві, тоді як Росія та Китай заперечували проти загального засудження конфлікту, який вони розглядають як “спеціальну військову операцію”.

За даними видання, було побоювання, що сьогоднішня зустріч завершиться безрезультатно, бо країни так і не дійдуть згоди. Але нещодавно більшість членів погодилися “рішуче засудити” війну та вимагати виходу Росії з України.

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Лише Росія та Китай відхилили пропозицію, що для багатьох не стане несподіванкою.

Формулювання комюніке було адаптовано із заяви, зробленої на листопадовому засіданні G20 на Балі, коли більшість членів заявили, що вони “висловлюють найрішучий жаль з приводу агресії Російської Федерації проти України” та “рішуче засуджують” війну.