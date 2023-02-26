Россия разгоняет фейки, что Украина якобы собирается напасть на Приднестровье

Февраль, 26 в 16:37

Документ, который “раздобыли” пропагандисты, якобы свидетельствующий о подготовке Украины к нападению на непризнанную республику Приднестровье – фейковый.

Об этом сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

– Коллаборант Рогов опубликовал “тайный документ”, согласно которому ВСУ “собираются осуществить вооруженную провокацию в Приднестровье”. На самом деле это очередная подделка, с помощью которой пропагандисты пытаются дискредитировать Силы обороны Украины, — говорится в сообщении.

Как объяснили в Центре стратегической коммуникации, фейковый документ не соответствует стандартному оформлению военных документов ВСУ.

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Также отмечается, что формулировки, использованные в “документе”, также не присущи украинской деловой речи.

Пропагандисты в очередной раз не смогли подделать “приказ” без грамматических ошибок.

Источник: Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности

Фото: Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности