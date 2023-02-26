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Факти / Україна

Росія розганяє фейки, що Україна нібито збирається напасти на Придністров’я

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
фейк

Документ, який “роздобули” пропагандисти, що нібито свідчить про підготовку України до нападу на невизнану республіку Придністровʼя – фейковий.

Про це повідомляють у Центрі стратегічної комунікації та інформаційної безпеки. 

– Колаборант Рогов опублікував “таємний документ”, згідно з яким ЗСУ “збираються здійснити збройну провокацію в Придністровʼї”.

Насправді це чергова підробка, за допомогою якої пропагандисти намагаються дискредитувати Сили оборони України, – йдеться у повідомленні.

Як пояснили у Центрі стратегічної комунікації, фейковий документ не відповідає стандартному оформленню військових документів ЗСУ.

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Також зазначається, що формулювання, використані в “документі”, також не притаманні українському діловому мовленню.

Пропагандисти вкотре не змогли підробити “наказ” без граматичних помилок.

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Джерело: Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки

Фото: Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки

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