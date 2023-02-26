Росія розганяє фейки, що Україна нібито збирається напасти на Придністров’я

Лютий, 26 в 16:37

Документ, який “роздобули” пропагандисти, що нібито свідчить про підготовку України до нападу на невизнану республіку Придністровʼя – фейковий.

Про це повідомляють у Центрі стратегічної комунікації та інформаційної безпеки.

– Колаборант Рогов опублікував “таємний документ”, згідно з яким ЗСУ “збираються здійснити збройну провокацію в Придністровʼї”. Насправді це чергова підробка, за допомогою якої пропагандисти намагаються дискредитувати Сили оборони України, – йдеться у повідомленні.

Як пояснили у Центрі стратегічної комунікації, фейковий документ не відповідає стандартному оформленню військових документів ЗСУ.

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Також зазначається, що формулювання, використані в “документі”, також не притаманні українському діловому мовленню.

Пропагандисти вкотре не змогли підробити “наказ” без граматичних помилок.

Джерело: Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки

Фото: Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки