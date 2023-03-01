Может работать ПВО: в Киевской области обнаружили воздушный объект
Днем 1 марта в небе над Киевской областью был обнаружен воздушный объект.
В этой связи возможна работа сил и средств противовоздушной обороны, сообщили в областной военной администрации.
В эти минуты воздушный объект находится возле Киева.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Александр Павлюк