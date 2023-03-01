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Факты / Україна

Может работать ПВО: в Киевской области обнаружили воздушный объект

Татьяна Забожко, редактор ленты
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами

Днем 1 марта в небе над Киевской областью был обнаружен воздушный объект.

В этой связи возможна работа сил и средств противовоздушной обороны, сообщили в областной военной администрации.

В эти минуты воздушный объект находится возле Киева.

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Сирены в Киеве и Киевской области сработали в 11:32.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: КОВА, КГВА

Фото: Александр Павлюк

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