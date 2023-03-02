Госдеп США призвал Россию продлить и расширить зерновое соглашение

Март, 02 в 8:34

В США призвали Россию продолжить и расширить Черноморскую зерновую инициативу.

Об этом на брифинге сказал представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

По его словам, продление зерновой сделки, действие которой заканчивается 18 марта, является приоритетом США и госсекретарь Энтони Блинкен будет говорить об этом на саммите G20.

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— Эти просьбы мы слышали со стороны Украины, но это не просто призыв со стороны Украины. Это мольба остального мира, потому что это зерновая сделка, которая открыла крайне необходимое продовольствие, продовольственные товары и зерно из украинских портов, которые отправились в остальной мир, — сказал он.

Он отметил, что это соглашение позволило снизить цены и накормить мир.

Также Прайс отметил, что Блинкен обсудил зерновую инициативу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем и турецкими чиновниками.

— Мы продолжаем призывать Россию сделать то, что просто правильно: согласиться продлить и в конце концов расширить Черноморскую зерновую инициативу, чтобы люди во всем мире могли продолжать получать необходимую им пищу, — подчеркнул он.

Ранее в РФ заявили, что могут согласиться на продление Черноморской зерновой инициативы, если будут учтены интересы сельхозпроизводителей России.

Источник: Госдеп США

Фото: Министерство инфраструктуры