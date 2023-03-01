Март, 01 в 20:58

В Кремле могут согласиться на продолжение Черноморской зерновой инициативы, позволяющей безопасно экспортировать агропродукцию из портов Украины, если будут учтены интересы сельхозпроизводителей России.

Об этом заявило Министерство иностранных дел России, пишет The Guardian.

– Российская сторона подчеркнула, что продолжение пакетного соглашения по зерну возможно только при условии учета интересов российских производителей сельскохозяйственной продукции и удобрений с точки зрения беспрепятственного доступа на мировые рынки, – заявили в министерстве страны-агрессора.

Зерновая сделка, которая была заключена при посредничестве ООН и Турции, должна быть продлена в этом месяце.

Сейчас смотрят

Ранее Киев говорил, что будет пытаться продлить соглашение на более длительный срок – до года, чтобы иметь лучшую перспективу планирования. Кроме того, Украина намерена включить в соглашение порты Николаева. Впрочем в России уже говорили, что они недовольны некоторыми аспектами соглашения.

В то же время в начале января неназванный украинский чиновник заявил СМИ, что сейчас усилия Украины по увеличению экспорта в рамках Черноморского зернового соглашения сосредоточены на обеспечении быстрых проверок судов, а не на привлечении большего количества портов в инициативу.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество, в частности ООН и Турцию, остановить попытки РФ блокировать работу “зернового коридора”.