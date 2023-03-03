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Факты / Україна

США объявят новый пакет помощи Украине 3 марта

Илья Нежигай, редактор ленты
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Новый пакет военной помощи для поддержки Украины будет объявлен США завтра, 3 марта.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби во время пресс-брифинга.

Ожидается, что помощь Украине станет главной темой обсуждения между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем во время встречи в Белом доме 3 марта.

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Выступая сегодня перед журналистами, представитель Белого дома Джон Кирби не назвал стоимость нового пакета помощи, сказав, что более подробная информация будет опубликована в ближайшее время.

США выясняют у близких союзников возможность введения новых санкций против Китая, если Пекин окажет военную поддержку России в войне в Украине, сообщило ранее агентство Reuters.

Джона Кирби также спросили, будут ли потенциальные санкции против Китая предметом обсуждения обоих лидеров, на что он ответил следующее: “Я, конечно, ожидаю, что в контексте разговора о том, что происходит в Украине, может возникнуть вопрос о поддержке России третьей стороной”.

Напомним, предыдущий пакет помощи на сумму $2 млрд был объявлен Соединенными Штатами в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля.

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