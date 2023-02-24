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США объявили новый пакет помощи Украине на $2 млрд

Татьяна Забожко, редактор ленты
Пентагон
Фото: Depositphotos

24 февраля Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму $2 млрд.

В пакете помощи предусмотрены:

  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • боеприпасы для реактивных систем с лазерным наведением;
  • CyberLux K8 UAS;
  • Switchblade 600 UAS;
  • Altius-600 UAS;
  • Jump 20 UAS;
  • средства обнаружения БПЛА и радиоэлектронной борьбы;
  • оборудование для разминирования;
  • оборудование поддержки безопасной связи;
  • финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

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