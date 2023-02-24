США объявили новый пакет помощи Украине на $2 млрд
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24 февраля Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму $2 млрд.
В пакете помощи предусмотрены:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- боеприпасы для реактивных систем с лазерным наведением;
- CyberLux K8 UAS;
- Switchblade 600 UAS;
- Altius-600 UAS;
- Jump 20 UAS;
- средства обнаружения БПЛА и радиоэлектронной борьбы;
- оборудование для разминирования;
- оборудование поддержки безопасной связи;
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
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