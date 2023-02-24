Февраль, 24 в 12:32

США объявили новый пакет помощи Украине на $2 млрд

24 февраля Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму $2 млрд. В пакете помощи предусмотрены: дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

боеприпасы для реактивных систем с лазерным наведением;

CyberLux K8 UAS;

Switchblade 600 UAS;

Altius-600 UAS;

Jump 20 UAS;

средства обнаружения БПЛА и радиоэлектронной борьбы;

оборудование для разминирования;

оборудование поддержки безопасной связи;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки. Сейчас смотрят

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