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Факты / Україна

Было большой ошибкой: в Бундестаге назвали Меркель ответственной за войну в Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Ангела Меркель
Фото: Getty Images

Глава комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала решения, принятые бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, которые, по ее мнению, сделали возможным полномасштабное нападение России на Украину.

Такое мнение Штрак-Циммерман высказала в интервью немецким телеканалам RTL и ntv.

Она напомнила, что в 2008 году в НАТО было немало сторонников скорейшего принятия Украины, но Германия и Франция выступили против из-за позиции России.

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По словам Штрак-Циммерманн, то, что Украина не вступила в НАТО, “было большой ошибкой со стороны французов и Ангелы Меркель в то время”.

Кроме того, она считает, что после начала полномасштабной войны в Украине, Германия должна была встать на сторону Украины и поддержать ее оружием. Но придется “переписать историю Ангелы Меркель, особенно историю последних нескольких лет и полных просчетов”.

Комментируя перспективы конфликта, глава комитета Бундестага по обороне предположила, что он вряд ли будет продолжаться так же долго, как Первая или Вторая мировые войны. В то же время, добавила она, глава Кремля Владимир Путин не рассчитывал на широкую и устойчивую поддержку Украины.

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Напомним, на что на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году Германия и Франция заблокировали предоставление Украине, а также Грузии плана действий по членству в НАТО, опасаясь эскалации со стороны РФ. С тех пор обеим странам Североатлантический союз только обещал вступление “однажды”.

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