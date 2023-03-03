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Факти / Україна

Було великою помилкою: у Бундестазі назвали Меркель відповідальною за війну в Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ангела Меркель
Фото: Getty Images

Голова комітету з питань оборони у Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала рішення, ухвалені колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, які, на її думку, уможливили повномасштабний напад Росії на Україну.

Таку думку Штрак-Ціммерманн висловила в інтерв’ю німецьким телеканалам RTL та ntv.

Вона нагадала, що у 2008 році в НАТО було чимало прибічників якнайшвидшого прийняття України, але Німеччина та Франція виступили проти через позицію Росії.

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За словами Штрак-Ціммерманн, те, що Україна не вступила до НАТО, “було великою помилкою з боку французів і Ангели Меркель у той час”.

Крім того, вона вважає, що після початку повномасштабної війни в Україні Німеччина повинна була стати на бік України і підтримати її зброєю. Але доведеться “переписати історію Ангели Меркель, особливо історію останніх кількох років і повних прорахунків”.

Коментуючи перспективи конфлікту, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони припустила, що він навряд чи буде продовжуватися так само довго, як Перша або Друга світові війни. Водночас, додала вона, голова Кремля Володимир Путін не розраховував на широку і стійку підтримку України.

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Нагадаємо, на що на Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку РФ. Відтоді обом цим країнам Альянс лише обіцяв вступ “одного дня”.

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