Март, 03 в 21:03

Война в Украине продлится дольше, чем до конца года.

С такой оценкой выступила профессор Агнешка Легуцкая из Польского института международных отношений, пишет Польское радио.

Сейчас российское контрнаступление остановилось под Бахмутом и Угледаром. Несмотря на ожидаемый отвод Вооруженных сил Украины из Бахмута, город до сих пор обороняется, а стратегически важный подъезд находится под контролем украинцев. Недавно украинская сторона заявила, что на удержание Бахмута будут направлены дополнительные силы.

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По словам профессора Агнешки Легуцкой, Бахмут имеет не только военное значение для Украины.

– Бахмут является еще одним символом, после Мариуполя и полка Азов. Но все осознают, что Бахмут становится очередной мясорубкой для российской армии. Россияне все еще сталкиваются с решительной и эффективной украинской обороной и несут большие потери, – говорит она.

Аналитик прогнозирует, что можно ожидать замедления военных действий на фронте, а ситуацию для бронетанковых войск усложняет весенняя оттепель.

По ее мнению, когда почва станет тверже, можно ожидать украинского контрудара, а его целью, отмечает эксперт, будет сухопутное сообщение полуострова с Донбассом.

– Крым будет последней точкой, которую украинцы будут отвоевывать. Я чувствую, что они, вероятно, захотят быстрее прервать российское присутствие и нить российского снабжения в Украине, то есть отрезать Донбасс от Крыма, это место поставок и военного присутствия, – сказала профессор Агнешка Легуцкая.

Агнешка Легуцкая также акцентировала, что в этом году война не закончится. По ее мнению, война и усиление империалистической риторики призваны способствовать очередному продлению срока президента России.