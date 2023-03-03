Березень, 03 в 21:03

Війна в Україні триватиме довше, ніж до кінця року.

Із такою оцінкою виступила професорка Аґнешка Лєґуцька з Польського інституту міжнародних відносин, пише Польське радіо.

Наразі російський контрнаступ зупинився під Бахмутом і Вугледаром. Попри очікуване відведення Збройних сил України з Бахмута, місто досі обороняється, а стратегічно важливий під’їзд перебуває під контролем українців. Нещодавно українська сторона заявила, що на утримання Бахмута будуть скеровані додаткові сили.

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За словами професорки Аґнешки Лєґуцької, Бахмут має не лише військове значення для України.

– Бахмут є ще одним символом, після Маріуполя і полку Азов. Але всі усвідомлюють, що Бахмут стає черговою м’ясорубкою для російської армії. Росіяни все ще стикаються з рішучою та ефективною українською обороною та зазнають великих втрат, – каже вона.

Аналітикиня прогнозує, що можна очікувати уповільнення військових дій на фронті, а ситуацію для бронетанкових військ ускладнює весняна відлига.

На її думку, коли ґрунт стане твердішим, можна очікувати українського контрудару, а його метою, зазначає експертка, буде сухопутне сполучення півострова з Донбасом.

– Крим буде останньою точкою, яку українці будуть відвойовувати. Я відчуваю, що вони, ймовірно, захочуть швидше перервати російську присутність і нитку російського постачання в Україні, тобто відрізати Донбас від Криму, це місце доставок і військової присутності, – сказала професорка Агнешка Легуцька.

Аґнешка Лєґуцька також акцентувала, що цього року війна не закінчиться. На її думку, війна та посилення імперіалістичної риторики покликані сприяти черговому продовженню терміну президента Росії.