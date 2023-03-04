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Факты / Україна

Обсудили поставки вооружения и боеприпасов: Залужный встретился с главой Штаба обороны ВС Канады

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Обсудили поставки вооружения и боеприпасов: Залужный встретился с главой Штаба обороны ВС Канады

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный и начальник Штаба обороны ВС Канады генерал Уэйн Эйр провели встречу, в ходе которой обсудили оперативную ситуацию на фронте, в частности на Восточном направлении.

— Рад приветствовать в Украине начальника Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерала Уэйна Эйра. Имели откровенный разговор. Подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на Восточное направление, — сообщил Залужный в Telegram.

Кроме того, во время разговора были подняты вопросы поставки военной помощи: вооружения и боеприпасов.

— Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Благодарен генералу Эйру, правительству и всему канадскому народу за последовательную и четкую поддержку нашего государства, — добавил главнокомандующий ВСУ.

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Фото: Валерий Залужный

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