Обговорили постачання озброєння та боєприпасів: Залужний зустрівся з головою Штабу оборони ЗС Канади

Березень, 04 в 16:39

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний та начальник Штабу оборони ЗС Канади генерал Вейн Ейр провели зустріч, під час якої обговорили оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Східному напрямку.

– Радий вітати в Україні начальника Штабу оборони Збройних сил Канади генерала Вейна Ейра. Мали відверту розмову. Детально поінформував колегу щодо оперативної ситуації на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок, – повідомив Залужний в Telegram.

Крім того, під час розмови були підняті питання постачання військової допомоги: озброєння та боєприпасів.

– Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони. Вдячний генералу Ейру, уряду та всьому канадському народу за послідовну і чітку підтримку нашої держави, – додав головнокомандувач ЗСУ.

Фото: Валерій Залужний