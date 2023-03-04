Обговорили постачання озброєння та боєприпасів: Залужний зустрівся з головою Штабу оборони ЗС Канади
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний та начальник Штабу оборони ЗС Канади генерал Вейн Ейр провели зустріч, під час якої обговорили оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Східному напрямку.
– Радий вітати в Україні начальника Штабу оборони Збройних сил Канади генерала Вейна Ейра. Мали відверту розмову. Детально поінформував колегу щодо оперативної ситуації на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок, – повідомив Залужний в Telegram.
Крім того, під час розмови були підняті питання постачання військової допомоги: озброєння та боєприпасів.
– Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони. Вдячний генералу Ейру, уряду та всьому канадському народу за послідовну і чітку підтримку нашої держави, – додав головнокомандувач ЗСУ.
Фото: Валерій Залужний