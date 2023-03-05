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ВСУ за прошедшие сутки на пяти направлениях отбили более 130 атак врага — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ за прошедшие сутки на пяти направлениях отбили более 130 атак врага — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Российская оккупационная армия не оставляет попыток наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Так, за прошедшие сутки наши воины отбили более 130 атак врага на этих направлениях.

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Также за день противник нанес шесть ракетных и 24 авиационных удара; более 65 раз обстреливал из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Все еще остается высокая угроза ракетных ударов РФ.

Авиация и артиллерия Сил обороны нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Уничтожили четыре позиции ЗРК, а также две станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы) врага.

Также ВСУ прицельно ударили по боеприпасам противника и по одному автомобильному мосту, который россияне использовали.

Сбили наши защитники четыре разведывательных и ударных дрона разных типов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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