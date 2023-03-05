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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Вдвое больше танков Challenger 2 от Британии и бои за Бахмут: что происходит на 375-й день войны (онлайн)

Вдвое больше танков Challenger 2 от Британии и бои за Бахмут: что происходит на 375-й день войны (онлайн)

Украина и ряд стран подписали соглашение о создании Центра по расследованию преступлений РФ в Гааге, заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Украина вместе с партнерами готовит специальный механизм выплаты репараций Россией, заявил премьер Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский считает, что в этом году сотрудничество Украины с европейскими институтами будет еще более содержательным, чем в прошлом.

Без наказания Путина за преступление агрессии против Украины мира не будет, считает глава Европарламента.

Британия вдвое увеличит количество обещанных танков Challenger 2, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Генерал НАТО заявил, что войска РФ потеряли в Украине более 200 тыс. убитыми и ранеными.

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00:13 - 05 марта

ЕС ищет страны за пределами блока, которые могли бы присоединиться к усилиям по коллективным поставкам боеприпасов Украине.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Это предложение является частью плана ЕС по оказанию помощи в обеспечении Украины большим количеством дешевых боеприпасов, в то же время повышая способность Европы производить и пополнять свои запасы.

Согласно представленному на рассмотрение предложению, страны должны будут вносить взносы в коллективный фонд, известный как Европейский фонд мира. Затем ЕС будет вести переговоры о заключении совместного контракта на поставку боеприпасов.

Возможность привлечения не входящих в ЕС стран для пополнения фонда впервые прозвучала на прошлой неделе в проекте совместного плана закупок ЕС. В документе говорилось, что “партнерам-единомышленникам может быть предложено поддержать эти усилия путем добровольных финансовых взносов”.

— Что мы тоже попробуем сделать, так это побудить некоторые третьи страны внести свой вклад. Да, мы ведем переговоры с норвежцами, и есть потенциальный интерес со стороны канадцев, — сообщает источник издания.

Три дипломата выразили скептическое отношение к потенциальному участию Канады, отметив, что это может рассматриваться как прокладывание пути для присоединения США – вариант, который не все будут приветствовать, особенно Франция.

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