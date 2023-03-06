Март, 06 в 12:43

В ходе контрдиверсионных мероприятий в Одесской области СБУ разоблачила бывшего боевика российских оккупационных группировок.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленником оказался местный житель, который в 2015 году присоединился к батальону Спарта террористической организации “ДНР” и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

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Указано, что в составе вражеской группировки он обстреливал оборонительные позиции украинских войск, воевал в районе Донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на “курсах” снайперов.

Позже после полученного ранения покинул ряды боевиков и скрытно выехал на подконтрольную территорию Украины. Впоследствии он вернулся на постоянное место жительства в Одесскую область. Долгое время мужчина скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими соратниками из рядов террористов.

Участвовал в захвате Донецкого аэропорта. СБУ задержала боевика батальона Спарта / 2 фотографии

Во время следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. При обысках по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его преступной деятельности.

Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической группе или террористической организации). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.