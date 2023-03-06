Березень, 06 в 12:43

У ході контрдиверсійних заходів в Одеській області СБУ викрила колишнього бойовика російських окупаційних угруповань.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році приєднався до батальйону Спарта терористичної організації “ДНР” і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

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Зазначено, що у складі ворожого угруповання він обстрілював оборонні позиції українських військ, воював у районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на “курсах” снайперів.

Згодом після отриманого поранення покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину. Тривалий час чоловік переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів.

Брав участь у захопленні Донецького аеропорту. СБУ затримала бойовика батальйону Спарта / 2 фотографии

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. При обшуках за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.