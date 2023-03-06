Март, 06 в 20:32

В течение 5-6 марта 2022 года российские военные расстреляли 10 гражданских автомобилей. Это произошло во время того, как местные жители с детьми пытались выехать из Ирпеня. Тогда погибли 9 человек, еще 12 получили ранения.

– Российские войска вышли на улицу Независимости в г. Ирпень и начали расстреливать гражданские автомобили местных жителей. Первым под огонь попал автомобиль Рено Трафик, в котором находились два местных жителя. В результате пассажир погиб на месте, а водитель получил ранения рук. Следующей мишенью военнослужащих РФ стал автомобиль Рено Мастер, на котором житель города пытался эвакуировать своих родителей, – восстанавливает хронологию событий следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Иван Дулкай.

Он отметил, что гражданские проезжали у здания детского сада №12 и остановились, когда увидели российскую военную технику. После этого оккупанты из бронетранспортеров открыли по ним огонь, в результате чего 65-летний отец погиб на месте, а мать получила ранения.

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Дулкай отметил, что в тот же день российские военные 173 отдельного разведывательного батальона вместе с военными 137 гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание в Ирпене по ул. Федора Кричевского и установили контроль над блокпостом на улице Олега Кошевого на выезде из Ирпеня:

– Захватив объекты, они установили огневой контроль над проезжей частью улицы Олега Кошевого. В то время она была единственной дорогой, по которой можно было эвакуироваться на транспорте из города. Именно здесь российские военные устроили засаду.

Следователи установили, что первыми попавшими в ловушку стали жители, пытавшиеся выехать из города на автомобилях Мерседес и Хюндай Соната:

– Когда они проехали жилой комплекс Кошевой, по ним открыли огонь. Два человека, находившиеся в автомобиле Мерседес, погибли сразу. А человек, который был в автомобиле Соната, от взрыва получил ранения, но, к счастью, выжил.

В то же время, как рассказал следователь, оккупанты взяли в плен охранника одного из домов, оставшегося в городе:

– Военные РФ выбивали из мужчины информацию, которой тот не владел, потом отвезли его в захваченное ранее здание, связали, допрашивали, избивали. Не получив желаемого результата, применили к нему пытки: подвесили за ногу на веревке и удерживали в таком положении более 10 часов, поэтому мужчина получил серьезные травмы, — сообщает следователь.

На следующий день, 6 марта, около 7 часов утра по улице Олега Кошевого поехал первый гражданский автомобиль.

– Это были местные жители, которые тоже пытались эвакуироваться. Они ехали на автомобиле Джип Патриот. Когда они проезжали возле захваченного оккупантами дома, российские военные открыли по ним огонь из оружия, – рассказал полицейский.

Водитель автомобиля Сергей, которому удалось выжить, вспоминает:

– Пули летели в машину, машина заглохла, я ее направил на обочину. Транспортное средство остановилось, я почувствовал, что по лицу течет кровь.

Оккупанты вывели гражданских из автомобиля в захваченный дом для допроса, а затем отпустили.

– Когда мы уже вышли из таун-хауса, я увидел перегороженную дорогу – стояла их техника. Мы подошли к машине, я открыл багажник, хотел забрать вещи – и тут началась стрельба, – вспоминает Сергей.

Впоследствии правоохранители установили, что именно в это время военные РФ начали расстреливать целую колонну из 12 гражданских автомобилей, так же пытавшихся спастись из Ирпеня. При этом люди наклеили на свои авто таблички с надписями “Дети” и “Эвакуация”, чтобы было видно, что это гражданские транспортные средства.

– Первым в колонне двигался автомобиль Ауди А5, в котором находился водитель и семья с полуторагодовалым ребенком. В автомобиль прилетела граната, от чего правая передняя часть взорвалась. Водитель погиб на месте. А пассажир еще долго лежал на земле и умирал от полученных ранений. Женщине с ребенком удалось выжить и не получить серьезные травмы, – рассказал Иван Дулкай.

После подрыва первого автомобиля остальные четыре, следовавшие за ним, попытались проехать вперед. Но под шквальным огнем водители наезжали на препятствия, останавливались и попадали в ловушку:

— Оккупанты видели и понимали, что это гражданские лица, которые не несут никакой угрозы, но все равно продолжали их расстреливать. Вторым и третьим автомобилями в колонне двигались автомобиль БМВ и Хонда, которыми управляли супруги. Разделившись, муж с женой пытались помочь выехать большему числу людей, у которых не было своих транспортных средств.

В автомобиле BMW находился мужчина, двое детей и женщина, 59 лет. В результате обстрела женщина получила смертельное ранение в сердце – и погибла на месте.

– Когда я выехал, начался расстрел. Начал кричать детям, чтобы они легли вниз… Разрывы гранат – и первая машина взорвалась, я ее объехал. Первая пуля залетела в лобовое стекло. Пуля попала в женщину, сидевшую рядом со мной. Шли обстрелы, пули летели в стекло, я свернул и заскочил на бугор. Потом понял, что моя жена поехала дальше – и я поехал за ней, – рассказал водитель БМВ Сергей.

Так местные жители оказались возле российского блокпоста. Водитель БМВ вышел из машины, поднял руки, опустился на колени и кричал оккупантам, что они мирные жители. Военные РФ направили на него оружие, приказали лечь на землю и отдать телефоны.

– Они забрали детей из машины и повели их в здание. Автомобиль Хонда моей жены врезался в блокпост, стоял и дымился. Они открыли переднюю пассажирскую дверь, достали мужчину, положили его на землю. Он был ранен… Я попросил: можно я подойду к жене, посмотрю, что с ней, может, она еще жива, может, заберу ее с собой, дайте мне забрать тело. Они мне отказали. Я увидел, что жена лежит, запрокинув голову. Она не двигалась, – не сдерживая эмоций, вспоминает Сергей.

В результате обстрела в автомобиле Хонда от множественных огнестрельных ранений погибла 34-летняя женщина, жена водителя БМВ. Серьезные ранения получили еще три пассажира.

Четвертым в этой колонне двигался автомобиль Рено Сандеро, в котором выезжали родственники людей, ехавших во втором и третьем автомобилях. В авто было пять человек.

– Моей маме пуля попала в шею. Когда выстрелы немного стихли, я подняла голову посмотреть обратно на маму и увидела, что она вся в крови… Нам крикнули выходить с поднятыми руками и ложиться на землю. Еще из предыдущей машины, из Хонды, вышел брат моего мужа. В него пуля попала прямо возле глаза, он кричал им: “Что вы делаете?” Один из россиян крикнул на него: “Не ори, ты меня бесишь, я тебя сейчас застрелю”, – рассказала пассажирка Рено Людмила.

Пятым в колонне был автомобиль Джип Патриот, в котором ехали супруги с двумя маленькими детьми.

– У нас на каждом автомобиле с четырех сторон на А4 была надпись “Дети”. Я получил пулевое ранение в левое плечо и осколочное ранение левой кости. 5-летний сын – осколочное левой голени, жена также ранена. Мы были в автомобиле, потом они сказали, чтобы живые выходили. Вышла жена с годовалым ребенком на руках, – рассказал водитель авто Джип Патриот Андрей.

Следователи полиции установили трех военнослужащих ВС РФ, которые причастны к расстрелу эвакуационной колонны. Это командир разведывательной роты 173-го отдельного разведывательного батальона и два военных 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Им доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (Нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.