Березень, 06 в 20:32

Упродовж 5-6 березня 2022 року російські військові розстріляли 10 цивільних автомобілів. Це сталося під час того, як місцеві мешканці з дітьми намагалися виїхати з Ірпеня. Тоді загинуло 9 людей, ще 12 – отримали поранення.

– Російські війська вийшли на вулицю Незалежності в м. Ірпінь та почали розстрілювати цивільні автомобілі місцевих жителів. Першим під вогонь потрапив автомобіль Рено Трафік, в якому перебували два місцеві жителі. У результаті пасажир загинув на місці, а водій отримав поранення рук. Наступною мішенню військовослужбовців РФ став автомобіль Рено Мастер, на якому житель міста намагався евакуювати своїх батьків, – відновлює хронологію подій слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Нацполіції Іван Дулкай.

Він зазначив, що цивільні проїжджали біля будівлі дитячого садка №12 та зупинилися, коли побачили російську військову техніку. Після цього окупанти з бронетранспортерів відкрили по них вогонь, внаслідок чого 65-річний батько загинув на місці, а мати отримала поранення.

Зараз дивляться

Дулкай зауважив, що того ж дня російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону разом з військовими 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в Ірпені по вул. Федора Кричевського та встановили контроль над блокпостом на вулиці Олега Кошового на виїзді з м. Ірпінь:

– Захопивши об’єкти, вони встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вулиці Олега Кошового. На той час вона була єдиною дорогою, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста. Саме тут російські військові влаштували засідку.

Слідчі встановили, що першими, хто потрапив у пастку, стали жителі, які намагалися виїхати з міста на автомобілях Мерседес та Хюндай Соната:

– Коли вони проїхали житловий комплекс Кошовий, по них відкрили вогонь. Дві людини, які знаходилися в автомобілі Мерседес, загинули відразу. А людина, яка була в автомобілі Соната, від вибуху отримала поранення, але, на щастя, вижила.

Водночас, як розповів слідчий, окупанти взяли в полон охоронця одного з будинків, який залишився у місті:

– Військові РФ вибивали з чоловіка інформацію, якою той не володів, потім відвезли його в захоплену раніше будівлю, зв’язали, допитували, били. Не отримавши бажаного результату, застосували до нього тортури: підвісили за ногу на мотузці та утримували в такому положенні понад 10 годин, тож чоловік отримав серйозні травми, – повідомляє слідчий.

Наступного дня, 6 березня, близько 7-ї години ранку по вулиці Олега Кошового поїхав перший цивільний автомобіль.

– Це були місцеві жителі, які теж намагалися евакуюватися. Вони їхали на автомобілі Джип Патріот. Коли вони проїжджали біля захопленого окупантами будинку, російські військові відкрили по них вогонь із автоматичної зброї, – розповів поліцейський.

Водій автомобіля Сергій, якому вдалося вижити, згадує:

– Кулі летіли в машину, машина заглухла, я її направив на узбіччя. Транспортний засіб зупинився, я відчув, що по обличчю тече кров.

Окупанти вивели цивільних з автомобіля в захоплений будинок для допиту, а потім відпустили.

– Коли ми вже вийшли з таун-хаусу, я побачив перегороджену дорогу – стояла їхня техніка. Ми підійшли до машини, я відкрив багажник, хотів забрати речі – і тут почалася стрільба, – згадує Сергій.

Згодом правоохоронці встановили, що саме в цей час військові РФ почали розстрілювати цілу колону з 12 цивільних автомобілів, які так само намагалися врятуватися з Ірпеня. При цьому люди наклеїли на свої авто листи з написами “Діти” та “Евакуація”, щоб позначити, що це – цивільні транспортні засоби.

– Першим в колоні рухався автомобіль Ауді А5, в якому перебував водій та сім’я з півторарічною дитиною. В автомобіль прилетіла граната, від чого права передня частина вибухнула. Водій загинув на місці. А пасажир ще довгий час лежав на землі та помирав від отриманих поранень. Жінці з дитиною вдалося вижити та не отримати серйозних травм, – розповів Іван Дулкай.

Після підриву першого автомобіля інші чотири, які рухалися за ними, спробували проїхати вперед. Але під шквальним вогнем водії наїжджали на перешкоди, зупинялися та потрапляли в пастку:

– Окупанти бачили та розуміли, що це цивільні особи, які не несуть ніякої загрози, але все одно продовжували їх розстрілювати. Другим та третім автомобілями в колоні рухалися автомобіль БМВ та Хонда, якими керувало подружжя. Розділившись, чоловік із дружиною намагалися допомогти виїхати більшій кількості людей, у яких не було своїх транспортних засобів.

В автомобілі БМВ перебував чоловік, двоє дітей та жінка, 59 років. В результаті обстрілу жінка отримала смертельне поранення в серце – і загинула на місці.

– Коли я виїхав, почався розстріл. Почав кричати дітям, щоб вони лягли вниз… Розриви гранат – і перша машина вибухнула, я її об’їхав. Перша куля залетіла в лобове скло. Куля влучила в жінку, котра сиділа поруч зі мною. Йшов обстріл, кулі летіли у скло, я звернув і заскочив на бугор. Потім зрозумів, що моя дружина поїхала далі – і я поїхав за нею, – розповів водій БМВ Сергій.

Так місцеві мешканці опинилися біля російського блокпосту. Водій БМВ вийшов з машини, підняв руки, став на коліна та кричав окупантам, що вони мирні мешканці. Військові РФ направили на нього зброю, наказали лягти на землю та віддати телефони.

– Вони забрали дітей із машини та повели їх в будівлю. Автомобіль Хонда моєї дружини врізався в блокпост, стояв та димів. Вони відкрили передні пасажирські двері, дістали чоловіка, поклали його на землю. Він був поранений… Я попросив: можна я підійду до дружини, подивлюся, що з нею, може, вона ще жива, може, заберу її із собою, дайте мені забрати тіло. Вони мені відмовили. Я побачив, що дружина лежить, закинувши голову. Вона не рухалася, – не стримуючи емоцій, пригадує Сергій.

Внаслідок обстрілу в автомобілі Хонда від множинних вогнепальних поранень загинула 34-річна жінка, дружина водія БМВ. Серйозні поранення отримали ще троє пасажирів.

Четвертим у цій колоні рухався автомобіль Рено Сандеро, в якому виїжджали родичі людей, які їхали в другому та третьому автомобілях. В авто було п’ятеро осіб.

– Моїй мамі куля потрапила в шию. Коли постріли трохи стихли, я підняла голову подивитися назад на маму і побачила, що вона вся в крові… Нам крикнули виходити з піднятими руками та лягати на землю. Ще з попередньої машини, з Хонди, вийшов брат мого чоловіка. В нього куля потрапила прямо біля ока, він кричав їм: “Що ви робите?”. Один із росіян крикнув на нього: “Не кричи, ти мене бісиш, я тебе зараз застрелю”, – розповіла пасажирка Рено Людмила.

П’ятим у колоні був автомобіль Джип Патріот, в якому їхало подружжя з двома малими дітьми.

– У нас на кожному автомобілі з чотирьох сторін на А4 був напис “Діти”. Я отримав кульове поранення в ліве плече та осколкове поранення лівої кисті. 5-річний син – осколкове лівої гомілки, дружина також поранена. Ми були в автомобілі, потім вони сказали, щоб, хто живий, виходили. Вийшла дружина з однорічною дитиною на руках, – розповів водій авто Джип Патріот Андрій.

Наразі слідчі поліції встановили трьох військовослужбовців ЗС РФ, які причетні до розстрілу евакуаційної колони. Це – командир розвідувальної роти 173-го окремого розвідувального батальйону та два військові 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.