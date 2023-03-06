На Ставке Залужный и Сырский высказались за усиление наших позиций в Бахмуте

Март, 06 в 13:52

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Участники Ставки заслушали доклады командующих оперативно-стратегических группировок войск о ситуации на основных направлениях фронта, подробно рассмотрев ситуацию в Бахмуте.

Как сообщили в пресс-службе ОП, оценивая ход оборонительной операции, президентом были поставлены вопросы относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении.

Сейчас смотрят

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировки войск Хортица Александр Сырский высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.

На заседании Ставки, в частности, были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

В заседании также приняли участие руководитель ГУР Кирилл Буданов, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, руководитель ОП Андрей Ермак, командующие родов войск и оперативных направлений. К заседанию присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.