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Факты / Україна

На Ставке Залужный и Сырский высказались за усиление наших позиций в Бахмуте

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Участники Ставки заслушали доклады командующих оперативно-стратегических группировок войск о ситуации на основных направлениях фронта, подробно рассмотрев ситуацию в Бахмуте.

Как сообщили в пресс-службе ОП, оценивая ход оборонительной операции, президентом были поставлены вопросы относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировки войск Хортица Александр Сырский высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.

На заседании Ставки, в частности, были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

В заседании также приняли участие руководитель ГУР Кирилл Буданов, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, руководитель ОП Андрей Ермак, командующие родов войск и оперативных направлений. К заседанию присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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