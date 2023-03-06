Березень, 06 в 13:52

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Учасники Ставки заслухали доповіді командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про ситуацію на основних напрямках фронту, детально розглянувши ситуацію у Бахмуті.

Як повідомили у пресслужбі ОП, оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив питання щодо подальших дій на Бахмутському напрямку.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

На засіданні Ставки, зокрема, було розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їхнього розподілу за оперативними напрямками.

У засіданні також взяли участь керівник ГУР Кирило Буданов, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, керівник ОП Андрій Єрмак, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.